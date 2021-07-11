Детей больше не будет: Меган Маркл и принца Гарри получат 500 фунтов стерлингов

В мае 2019 года Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями. Своего первенца они назвали Арчи. Прошло чуть более двух лет, как на свет появилась их дочь – Лилибет Диана. После этого герцоги Сассекские решили, что расширять состав семьи больше не будут. Именно поэтому организация Population Matters, которая выступает за оптимальную численность населения, вручит супругам награду в 500 фунтов стерлингов (почти 52 тысячи рублей).

«Мы благодарим герцога и герцогиню Сассекских за то, что они приняли это мудрое решение. Маленькие семьи уменьшают наше влияние на землю и дают больше шансов нашим детям», — говорится в заявлении организации, которое цитирует The Independent.

больше по теме Новые планы: Меган Маркл и принц Гарри сделали очередную заявку Но американские специалисты предложили им доработать идею.

Напомним, в сентябре Сассекские планируют вернуться в Лондон. Визит будет связан с празднованием дня рождения принцессы Дианы.

Смотрите также: