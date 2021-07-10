«Ох, ложбинку видно»: Полина Гагарина в мерцающем платье-бюстье не скрыла пышный бюст

Полина Гагарина является популярной певицей. Многие знают ее еще со времен «Фабрики звезд». Однако девушка с тех пор сильно изменилась. Она похудела и стала блондинкой. Певица с ангельской внешность обладает сильным голосом. Однако из-за пандемии она долго не давала концерты и только недавно вернулась к гастролям. При этом артистка успела отдохнуть в Греции с детьми.

Теперь Полина лишь выходные посвящает родным. Примечательно, что она все чаще примеряет пикантные образы. Не так давно девушка показала ноги в мини-шортах, а также посетила театр в платье с декольте. А вот 10 июля певица запечатлела себя на видео. Она засняла, как поет, сидя на полу прямо на коленках. При этом Гагарина предстала в сверкающем платье-бюстье с макияжем и укладкой.

Примечательно, что девушку часто критикую за худобу, но на этот раз она засветила роскошный бюст. Певица крупным планом показала ложбинку греха.

Поклонники были сражены тем, как преобразилась артистка. Ее стали засыпать комплиментами. «Полина Сергеевна, убиваете!», «Поддала жару», «Ох, ложбинку видно», «Откуда такой размер?», «Роскошная фигурка», «Как вы поете, просто ангел», «Грудь, у вас есть грудь», «Любуюсь», «Все чаще поражаете», «Красотка», «Полина, ваше платье с поролоном что ли?», «Ух, какой вид», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также: