«Походка от бедра»: Ани Лорак в лосинах и трендовых мюлях продефилировала у дома в Киеве

Ани Лорак не скрывает, что для нее семья очень важна. Девушка воспитывает дочку Софию. Этим летом она отметила ее день рождения два раза. На вечеринке даже появился экс-муж артистки Мурат Налчаджиоглу. Они с размахом отпраздновали 10-летие наследницы. А теперь певица много путешествует. Недавно она приехали в Киев. Девушка призналась, что это ее любимый город.

Сначала Лорак ездила на фотосессии. Она примеряла женственные образы. А накануне артистка снова устроила застолье, но уже с родными. Она призналась, что в третий раз отметила 10-летие дочки и поздравила ее с этим событием.

А вот позже певица решила взбудоражить поклонников. Она устроила съемку в спортивном наряде. Девушка дефилировала у дома в лосинах и топе-бюстье. Трендовые мюли завершили ее образ. Лорак изящно вышагивала, демонстрируя не только пресс, но и округлые бедра. В 42 года Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) обладает подтянутой фигурой. Раньше она редко оголялась на камеру, но теперь часто подчеркивает свои прелести нарядами.

Поклонники осыпали комплиментами певицу. Многие признались, что под костюмами не видно ее роскошных форм. «Каролиночка вау, какая же вы красавица, не налюбоваться, фигурка шикарнейшая», «Ани, ты всегда обворожительная», «Вы всегда прекрасны», «Боже, какая походка», «Ох и бедра», «Сражаете с каждым шагом», «Походка от бедра», «Ух, наша звезда», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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