«А Машка краше мамы»: 50-летняя Кудрявцева в бикини поплескалась в бассейне с мужем и дочкой

Телеведущая проводит время в Сочи с семьей. Она не постеснялась блеснуть формами.

Лера Кудрявцева не так давно отметила юбилей. Знаменитой телеведущей, на глазах которой выросло уже не одно поколение артистов, исполнилось 50 лет. Примечательно, что она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой, а поклонники не перестают ее сравнивать с куклой Барби. Уже длительное время она счастлива в браке с Игорем Макаровым. Они растят дочку Марию, которую этим летом привезли в Сочи.

На этот раз Кудрявцева пристроила наследницу в балетный лагерь. Девочка ходить на занятия, а вечерами наслаждается представлениями. Телеведущая в это время уделает внимание мужу или катается на велосипеде. А 19 июля она решила устроить день релакса и провела несколько часов у бассейна. Затем Лера решила искупаться месте с дочкой. Девочка облачена в слитный голубой купальник и розовую косынку. Ее наряд сочетался с надувным кругом.

А вот Лера была в двухцветном бикини. Лиф-бандо розового оттенка подчеркнул ее ложбинку, а вот трусики были желтого цвета. Она поплескалась в бассейне.

Поклонники отметили, что телеведущая находится в отличной форме. Многие одарили комплиментами блондинку. «Машуля, такая умничка, любуюсь вашим ребенком!», «Лерка, вот это красотка!», «Господи..ну какая же прелесть Машенька», «А Машка краше мамы», «Ну это ли не счастье?», «Прекрасная семья», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Макаров тоже повеселился в бассейне с женой.

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