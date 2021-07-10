«Фигура огонь!»: Анна Калашникова показала пикантный наряд для пляжа

Артистка Анна Калашникова разместила в одном из последних публикаций личного микроблога кадры на яхте. Примечательно, что снимки взбудоражили поклонников знаменитости.

Анна выбрала для отпуска серебристый купальник и запечатлелась в нем в сексуальной позе. Наливная грудь артистки буквально вываливалась из узкой ткани крошечного бикини. Отметим, что Калашникова завершила образ массивными серьгами. Украшение в тон купальнику добавило женственности и утонченности горячей красотке.

Загорелая гладкая кожа телеведущей красиво переливалась на солнце, а длинные густые волосы плавно сползали с голых плеч Анны. Поклонники при виде стройных ножек и внушительного бюста Калашниковой оказались под впечатлением пленительного тела. Они оставили слова восхищения Анной в комментариях под фото:

«Невероятный купальник», «Очень идет вам купальник! Фигура огонь!», «Аня, вы потрясающе выглядите!», «Богиня, купальник и вы просто шикарны», «Вам очень идет этот купальник, фигура огонь», «Как можно быть такой идеальной?», «Ты можешь сразить любого своей красотой», «Шикарный купальник! Путешествие точно с таким удастся», «Фигурка просто бомба».

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