И глазки строит: Кудрявцева запечатлела подросшую дочку в алом платье с воротником «Клодин» в Сочи

Лера Кудрявцева не так давно отметила годовщину отношений с Игорем Макаровым. Несмотря на разницу в возрасте, они доказали, что счастливы вместе. У супругов подрастает дочка Мария, которой скоро исполнится три года. Этим летом телеведущая решила свозить малышку в Сочи в балетный лагерь. Вместе с мужем она уже несколько дней находится на отечественном курорте.

Днем Лера часто водит дочку на занятия. Сама она любит активный отдых, поэтому то взбирается в горы с возлюбленным, то катается на велосипеде. Телеведущая также не прочь потанцевать вечером на дискотеке. Но накануне вечер она провела с наследницей. Кроха впервые выступила на сцене. Кудрявцева и Макаров завороженной смотрели на девочку. Примечательно, в этот день они были облачена в модные косынки, которые повязали на голову себе и малышке.

Малышка научилась строить глазки, чем развеселила родителей. А вот потом телеведущая решила принарядить Марию. У ребенка есть множество нарядов. На этот раз она предстала в алом кукольном платье с актуальным воротником «Клодин». Артистка любовалась крохой на улице и даже сделала ей два хвостика с резинками в тон наряда.

Поклонники были очарованы модной семьей. Многие одарили комплиментами Леру и ее дочку. «Чудо ребенок, как куколка, такие глазки», «Невероятной красоты девочка», «Лерочка, ну кукла же! Очаровательная девчушка», «Копия папа!», «Глазки это нечто», «Это не глаза, а пара голубых озер», — прокомментировали пост подписчики.

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