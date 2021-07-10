«Огонь»: сестра запечатлела Брежневу в топе-бюстье и черном парео на отдыхе в Италии

Певица проводит свои летние дни с семьей. Поклонники смогли увидеть ее не такой безупречной, как на сцене.

Вера Брежнева давно для многих фанатов стала иконой стиля. Певица выступает в роскошных платьях и не боится носить откровенные наряды. В обычной жизни артистка чаще всего предстает в комфортных и лаконичных образах. Не так давно она приезжала в Москву на фестиваль «Жара», но потом вернулась в Италию, где проводит это лето с родными. Компанию ей составляет не только муж Константин Меладзе, но и сестры.

Не так давно Вера покаталась на машине и посетила музыкальный концерт. Теперь она открыла пляжный сезон. Девушка не скрывает, что любит загорать и плавать. На днях она покаталась на катере. 10 июля певица собралась снова провести время на пляже. Одна из сестер ее запечатлела без макияжа и укладки. Брежнева была в леопардовой панамке. Свой фигуру она подчеркнула топом-бюстье и скрыла бедра под черным парео.

«Сестра, сестра — огонь костра», — написала родственница.

Девушки устроили фотосессию у зеркала. они решили покрасоваться в летних нарядах. «Мамасита, я поражен», «Какая секси… Уууух», «Ложбинка красивая», «Талия завидная», «Девушки в черном, как вы прекрасны», «Ох, смотреть и смотреть», «Еще какой огонь», «Классные», «Вера такая хорошенькая без краски и блесток», «Роскошные пляжные дивы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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