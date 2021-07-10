«Девушка-мечта»: Инна Маликова вслед за Аликой Смеховой выбрала алый секси-купальник

Певица в свои 44 года удивляет подтянутым телом.

В одной из последних публикаций личного микроблога руководителя ансамбля «Новые Самоцветы» Инны Маликовой появилась по-настоящему жаркая фотография. Знаменитость позировала в откровенным пляжном наряде клубничного цвета.

Инна отдыхает в Анапе. Артистка делится эффектными кадрами роскошного отеля. Недавно певица устроила «огненную» фотосессию возле бассейна. Маликова выбрала для водных процедур купальник алого цвета. Таким нарядом ранее похвасталась актриса Алика Смехова.

Кстати, родственница Дмитрия Маликова подчеркнула загорелую кожу ярким бикини. Пышный бюст исполнительницы заставил мужчин клясться в любви Инне. А некоторые и вовсе пообещали жениться на стройной красавице.

«Фигура- отпад!», «Сказка в красном. Инна, вы, как всегда, великолепны», «Очень красиво выглядишь, хорошо загорела», «Фигура супер-секси», «Шикарная девушка, фигура загляденье», «Какая же Вы красивая!!! Мотивируете», «Фигура великолепная!», «Женюсь!», «Хорошая… Ну вот хоть отдай свое сердце и все тут», — написали поклонники Инны в комментариях под фото.

К слову, не только наливная грудь впечатлила фанатов Маликовой. Плоский животик и стройные бедра приковали взгляды мужчин и женщин. Они отметили, что Инна выглядит моложе своего возраста.

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