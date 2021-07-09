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Согласился с условием: новые подробности развода принца Чарльза

Официальный развод будущего короля и принцессы Дианы состоялся в 1996 году.

Согласился с условием: новые подробности развода принца Чарльза
Принц Чарльз. Фото: Global Look Press

Принц Чарльз и Диана Спенсер стали супругами в 1981 году. В браке у них родились два сына — принц Уильям и принц Гарри. Но практически сразу их союз начал трещать по швам. Спустя годы, в 1996-м, супругов развели. Предшествовало этому письмо Елизаветы II сыну, в котором она высказала свое мнение. В тот момент королева была очень рассержена.

«А что Чарльз? Он согласился с условием мамы и отправил ей ответ также в письме»,  — пишет Express.

Напомним, спустя год принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. В этом году ей исполнилось бы 60 лет. К этой дате ее сыновья установили в Кенсингтонском дворце памятник. На его открытие прилетал и принц Гарри. А торжественные празднования по случаю юбилея Дианы перенесены на осень из-за пандемии коронавируса.

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