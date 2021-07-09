Архивные кадры: Вера Алдонина красиво исполнила хит своей мамы «Учитель»

На фанатской страничке в Instagram дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной появилась архивная видеозапись. На кадрах можно увидеть ныне покойную звездную исполнительницу и ее наследницу. Этим архивам уже более десяти лет. В студии дочь артистки исполнила хит своей мамы «Учитель».

«Вы помните желтую осень, когда мы пришли в первый класс? И первый звонок — колокольчик волшебный. Для нас прозвенел в первый раз. Для нас прозвенел в первый раз». Вера Алдонина

Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни чуть больше двух лет назад. Ее дочь Вера уже не раз говорила, что в будущем хочет пойти по стопам матери и стать певицей. Девочка уже сейчас участвует в различных музыкальных конкурсах. Причем нередко побеждает и привозит домой призы и дипломы.

Заметим, что Вера после смерти мамы живет со своими бабушкой и дедом. Из их дома ей удобнее добираться до школы. Впрочем, она нередко бывает и в гостях у отца – футболиста Евгения Алдонина, у которого сейчас другая семья.

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