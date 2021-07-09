«Ты — мой космический пришелец»: Нателла Крапивина поздравила с 18-летием красавицу-дочь

София, как отметила экс-продюсер певицы Светланы Лободы, самый дорогой для нее на свете человек.

Бывший продюсер популярной певицы Светланы Лободы — Нателла Крапивина — в Instagram тепло поздравила с 18-летием свою дочь Софию. Как она отметила, 18 лет назад в этот мир пришла уникальная, прекрасная и очень взрослая душа.

По словам Крапивиной, дочь родилась у нее в одно мгновение. Словно выпорхнула в эту жизнь, как волшебная стрекоза. Сегодня Крапивину душат слезы радости и бешено стучится сердце при виде своей повзрослевшей наследницы.

«Ты — моя самая большая любовь, мое самое невероятное чудо. Ты — мой космический пришелец и мой самый дорогой на свете человек! Живи и наслаждайся каждым моментом! Будь честной и смелой и никогда не бойся любить. Пусть лучше сердце болит от переполняемых чувств, чем от зияющей в нем пустоты. Я всегда рядом»». Нателла Крапивина

Напомним, что дочь бывший продюсер Светланы Лободы родила от бизнесмена Дмитрия Крапивина в 2003 году. С ним она сейчас находится в разводе.

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