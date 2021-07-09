«Богиня!»: Алика Смехова в бикини напомнила, что возраст не лежит «мертвым грузом» на теле

Новое фото артистки в купальнике заставляет забыть о том, сколько ей лет.

Актриса и певица Алика Смехова поделилась в Instagram фотографией с пляжного отдыха, на которой она выходит из моря, демонстрируя фигуру в красном купальнике. На снимке 53-летняя артистка показала сочную грудь и отсутствие целлюлита и тут же пожурила журналистов (то есть, нас) за заголовки, в которых указывается возраст звезды, а затем идет какая-нибудь громкая подача, чтобы привлечь внимание читателей.

«А мне просто хочется поделится с моими подписчиками хорошим настроением и напоминанием, что никакие цифры, количество детей и прожитые годы не должны лежать мертвым грузом на вас и вашем теле, — пишет Смехова. — Любите себя и окружающий мир, и он ответит вам взаимностью!»

Но в защиту прессы отметим, что не только журналисты отмечают достоинства фигуры Алики. В комментариях под ее пляжным фото рядовые пользователи социальной сети тоже не скрываю своего восторга.

«Мама дорогая, какая Алика шикарная!», «Фигура — огонь», «Слов нет. Одна красота!», «Как в 15 лет! Прекрасно выглядите», «Шикарная женщина! Искреннее восхищение!», «Жемчужина морей», «Русалочка», «Богиня!» — написали пользователи, причем последний эпитет встречался чаще остальных.

Артистка пожелала своим поклонникам солнечных выходных и призвала смотреть по воскресеньям шоу «Три аккорда» на Первом канале, в котором она участвует.

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