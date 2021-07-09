«Огонь, прима»: дочь Кудрявцевой и Макарова впервые выступила со сцены с «Танцем бабочек»

Ведущая программ на канале НТВ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева в Instagram показала кадры, как ее двухлетняя дочь Маша впервые в жизни вышла на сцену и вместе с другими малышками исполнила «Танец бабочек».

Ведущий концерта прокомментировал выход девочек на сцену. «Вот какие к нам прилетали прекрасные разноцветные бабочки и каждая села на свой цветочек. Танец бабочек. Давайте поддержим аплодисментами. Малышки впервые выступают», — заметил ведущий.

«Сегодня нам два года и 11 месяцев. На сцене Мария Игоревна Макарова. Первое фантастическое выступление — «Танец бабочек»! Огонь, бомба, гастроли, прима, балет». Лера Кудрявцева

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Напомним, что дочь Машу Лера Кудрявцева родила от хоккеиста Игоря Макарова в 2018 году. Вместе с игроком они с 2013 года. Напомним, что спортсмен на 17 лет моложе своей звездной супруги. При этом Кудрявцева не раз отмечала, что всегда спокойно может отпустить мужа, например, на дискотеку.

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