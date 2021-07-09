«Любимые «Сваты»: Кошмал запечатлелась с Добронравовым, Кравченко и женой режиссера сериала

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась красивая фотография, на которой запечатлены главные герои картины. На снимке рядом красуются Анна Кошмал, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и жена режиссера ленты Андрея Яковлева. Все актеры сейчас находятся в Грузии, где и проходят съемки картины.

«Любимые «Сваты», — подписали кадр поклонники сериала. «Наши любимки. Пусть съемки пройдут легко, и вы порадуете нас очередным шедевральным сезоном», «Все мы с большим нетерпением ждем премьеру. Когда же вы нас уже порадуете. Мы прямо заждались», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмую часть сериала «Сваты» начинали снимать в начале 2020 года в Белоруссии. Актеры должны были в мае прошлого года вернуться на съемочную площадку, но все планы им спутала пандемия. Наконец, нынешним летом работа над картиной продолжилась. На широкие экраны последняя часть «Сватов» должна выйти в начале 2022 года.

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