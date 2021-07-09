«Греческие каникулы»: Зара в красном купальнике и шляпке похвасталась «аппетитными формами»

Певица Зара в Instagram похвасталась своей красивой фигурой, находясь на отдыхе в Греции. На исполнительнице, которая на фотографии прогуливается вдоль моря, можно увидеть красивый красный купальник, элегантную шляпку и парео.

«Греческие каникулы продолжаются. Уже успела прочитать книгу, посмотреть несколько интервью, обдумать новый музыкальный материал. Порой сложно в отпуске отключить голову, но стараюсь. А что вы обычно любите делать в отпуске помимо путешествия? Делитесь в комментариях, интересно». Зара

«Чудесная Зара. Ты просто восхитительна», «Вы очень красивая девушка», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что певица Зара дважды была замужем. Первым ее мужем был сын политика Валентины Матвиенко Сергей. Этот союз просуществовал всего полтора года. Вторым мужем Зары был начальник Управления фармации Департамента здравоохранения Москвы Сергей Иванов. От него она родила двух детей. В 2016 году пара развелась.

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