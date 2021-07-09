«Современные тенденции довели»: Прилучный с накрашенными глазами удивил своим макияжем

Актер Павел Прилучный в сторис Instagram предстал перед поклонниками в неожиданном образе. На снимке он запечатлен с накрашенными в синий и фиолетовый цвет глазами. Макияж «мажора» вызывает удивление и усмешку.

«Современные тенденции довели», — кратко подписал он фотографию.

Напомним, что в прошлом году Павел Прилучный развелся со своей женой, актрисой Агатой Муцениеце, которая подарила ему двух наследников. В последние годы совместной жизни у пары постоянно возникали конфликтные ситуации и даже драки.

Вскоре актера стали замечать в обществе звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович. К примеру, они вместе провели отпуск в Крыму, взяв туда и детей «мажора».

Через какое-то время звезды перестали скрывать свой страстный роман от поклонников. Правда, в своих разговорах с журналистами актриса по каким-то причинам не упоминает имени своего возлюбленного, предпочитая сохранять интригу, которой, по сути, нет.

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