«Мама, купи мне собаку»: крохотная внучка Аллы Пугачевой озвучила на языке жестов свое желание

Гузель Пугачева, жена племянника Примадонны Влада, в Instagram разместила несколько снимков своей дочери – Аллы Пугачевой-младшей. Девочка, которая по уверению некоторых, как две капли воды похожа на юную Аллу Пугачеву на снимках играет с собачкой.

«Мама, купи мне собаку! Пока папа не видит. А у вас дома, кто живет — собака или котик?» Гузель Пугачева

Отметим, что Алла Пугачева пока не знакома со своей внучкой. При этом ее племянник Влад Пугачев хотел бы, чтобы примадонна отечественной эстрады когда-нибудь встретилась с маленькой девочкой.

Напомним, что в свое время Алла Пугачева подарила Владу квартиру, где он сегодня проживает со своей семьей. Кстати, у мужчины есть еще и сын. Правда, воспитывают его другие люди, друзья Пугачевой. Примадонна отдала ребенка знакомым, потому что в те годы Влад вел разгульный образ жизни и лечился от зависимости.

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