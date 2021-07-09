«С Днем семьи»: Игорь Петренко запечатлелся со своими сыновьями и дочками от разных браков

Актер Игорь Петренко в Instagram разместил очень милый кадр. На фотографии он запечатлен со своей третьей женой, актрисой Кристиной Бродской, а также наследниками от разных браков. На снимке его дочери от Бродской София-Каролина, Мария и Ева, а также наследники от актрисы Екатерины Климовой – Корней и Матвей. Как известно, актер в прекрасных отношениях с сыновьями, которые частые гости в доме отца.

«С Днем семьи», — подписал кадр Игорь Петренко. «Очень у вас красивая семья. С праздником вас», «Какие у вас красивые и счастливые дети», «Какие все-таки сладкие у вас ребятки», «Просто супер. С праздником вас. Вы наша самая любимая семья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Игорь Петренко обрел счастье только в третьем браке с Кристиной Бродской. Вместе они уже почти пять лет. До этого на протяжении десяти лет он состоял в браке к Екатериной Климовой.

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