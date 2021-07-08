«Какие бедра! Мышца играет»: Гагарина в горчичном комбинезоне вальяжно позировала в кресле-коконе

Певица вместе с сыном почили на своей террасе. Она похвасталась своими спортивными формами.

Полина Гагарина в свое время прославилась благодаря «Фабрике звезд». Ее сильный вокал покорил публику. А со временем она стала изящной блондинкой с фигурой балерины. Девушка приложила усилия, чтобы быть стройной. Теперь она регулярно занимается спортом, а каре со светлыми локонами стало ее неизменной прической. Недавно артистка отдохнула в Греции. После отпуска она пополнила гардероб яркими нарядами.

Накануне Полина похвасталась в платье с рукавами-фонариками. Теперь она поделилась кадром со своим сыном от первого брака, Андреем. Вместе с ним певица насладилась жарким днем, отдыхая на своей террасе. Девушка вальяжно легка в кресло-кокон. При этом она была облачена в льняной комбинезон горчичного цвета. Гагарина обнажила свои загорелые и подтянутые ноги.

«Чилим с сыном!» — призналась она. «Люблю жару», — добавила звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие молодую маму осыпали комплиментами. «Какие классные», «Вы красивые! Сынок как вырос, красавец», «Какая мышца бедра», «Полина, вот это загарище», «Хрупкая только с виду, а какие бедра!», «Какие бедра! Мышца играет», «Прекрасная семья», «Красота во всем», «Наряд у вас летнего цвета», — прокомментировали пост подписчики.

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