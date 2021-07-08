«Едкий комментарий»: принц Чарльз устроил бурную ссору с братом покойной принцессы Дианы

Принцесса Диана погибла в результате автокатастрофы под Парижем в 1997 году. К тому времени она уже год была в официальном разводе с принцем Чарльзом, а ее сыновьям было по 15 и 12 лет соответственно. Их отец, принц Чарльз, решил, что Уильям и Гарри на траурной церемонии должны идти вслед за гробом своей матери. Однако их дядя, родной брат леди Ди Чарльз Спенсер, был против этого. Он пытался объяснить принцу, что этот момент не понравился бы самой Диане, однако разъяренный Чарльз устроил бурную ссору со своим тезкой по телефону. Это произошло спустя буквально несколько часов после смерти Дианы.

«Диана была бы в ужасе, если бы узнала, что ее сыновьям придется пройти такое испытанные. Вероятно, будущий король Великобритании отпустил в адрес покойной женщины едкий комментарий, который разозлил ее брата», — пишет королевский историк Роберт Лейси, которую цитирует Express.

После того разговора принц Чарльз и Чарльз Спенсер так и не смогли наладить общий язык.

Напомним, в этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. 1 июля, в ее день рождения, в Кенсингтонском дворе ей открыли памятник.

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