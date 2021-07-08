«Такие изящные бедра»: Горбань блеснула фигурой в модном бикини на последнем сроке беременности

Актриса готовится к появлению второго ребенка в США. Она не постеснялась оголиться у бассейна.

Мария Горбань является известной актрисой. Девушка успела сняться в таких сериалах, как «Кухня», «Отель «Элеон», «Гранд». Не раз ей приходилось играть экранную жену Дмитрия Нагиева. На самом деле, актриса счастлива с Кириллом Зоткиным. Они живут вместе уже длительное время, но свадьбу сыграли только в этом году. От первого брака у артистки подрастает дочка Стефания. А теперь она ждет ребенка от Кирилла.

Примечательно, что Мария не побоялась совершить длительный перелет. Недавно она прилетела в Майами, где теперь готовится к родам. Актриса должна снова стать мамой со дня на день, а пока она наслаждается теплой погодой. В соцсети 8 июля девушка опубликовала кадры, на которых дефилирует у бассейна в модном мини-бикини розового цвета из сжатой ткани. Она продемонстрировала живот внушительных размеров.

«Несколько раз в день остановитесь, глубоко вдохните и скажите себе, что все отлично. В конце концов ваш мозг это запомнит… Проверено», — отметила Горбань.

Поклонники восхитились тем, как актриса выглядит на последнем месяце беременности. Многие одарили ее комплиментами. «Мой пузанчик сладкий», «Самая красивая беременяша», «Ноги безупречные!», «Какая светлая!», «Идеальная фигура», «Такой живот, богатырь будет», «Мой сынуля сказал: „Мама, она такая пухленькая и миленькая“», «Такие изящные бедра», — прокомментировали пост подписчики.

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