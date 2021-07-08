«Какие вы тут красотки»: Мария Порошина в кипенно-белом платье с воланом предстала с подругами-актрисами в Ялте

Звезда сериала «Воронины» Юлия Куварзина поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлела себя в компании двух подруг — красавиц-актрис Марии Порошиной и Наталии Антоновой.

Звезды весело провели время после спектакля и сделали фото на память, которым несказанно порадовали своих поклонников.

«Чудесная встреча с подругами-ангелами после спектакля «Когда ангелы шутят» в Ялте! Море все еще холодное, и я с удовольствием съездила в Ялту и прекрасно провела время! Подруги работали, а я наслаждалась зрителем в зрительном зале», — написала Юлия Куварзина.

Она, в отличие от Марии Порошиной и Наталии Антоновой, находится в отпуске и в Ялте отдыхает.

Мама пятерых детей Маша Порошина в кадре выглядит и впрямь как ангел. Светловолосая и облаченная в кипенно-белое платье с воланом понизу и длиною по колено, она невероятно мила. Что и отметили многочисленные поклонники, сделавшие комплименты всем трем любимым актрисам.

«Какие вы хорошенькие, любимые мои актрисы», «Какие вы тут красотки», «Вы все очень милые, красивые и прекрасные актрисы. Браво!» — высказались в Сети.

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