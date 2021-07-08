«Ох, какие бока»: поправившаяся Бузова засветила изъяны фигуры в комбинезоне

Телеведущая устроила фотосессию в сафари. Однако поклонники заметили, что она не такая идеальная, как казалась.

Ольга Бузова не скрывает, что любит проводить время в новых странах. Этим летом она освободила дни для путешествий и побывала в Италии, а также Швейцарии. А теперь девушка проводит время в Африке, где снимается в новом проекте. Телеведущая предпочитает умалчивать детали съемок. При этом она каждый день хвастается новыми образами. А так как звезда сменила имидж, то еще и экспериментирует с прическами.

В экзотической стране Ольга каждый день встречает на улице жирафов, зебр и других диких животных. Она решила устроить фотосессию со змеей, чтобы побороть свой страх. Девушка предстала в комбинезоне, который приспустила до талии. Лиф-бандо облегал ее бюст. Бузова сначала закричала, когда ей на плечи хотели подсадить змею. Однако потом она собралась с духом и снялась с новым чешуйчатым другом.

Примечательно, что телеведущая показала свое неидеальное тело. Она признавалась, что поправилась, но только теперь поклонники разглядели бока и сладки на ее фигуре. «Осина талия пропала», «Второй подбородок, привет», «Это сладки?», «Ох, какие бока наела», «Вот это да! Наела так наела», «А формы-то раздались», «Боже, зачем столько штукатурки на лицо, так подчеркивать глаза?», «Вот это истерика», — прокомментировали пост подписчики.

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