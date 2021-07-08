«Очень много детей»: Барановская рассказала, какой видит себя в старости

Телеведущая Юлия Барановская пришла в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» и поделилась с Ляйсан Утяшевой, какой видит себя в старости.

«Я хочу быть классной, сморщенной, очаровательной бабулькой. Я хочу сидеть за большим столом, который стоит на улице, и очень много детей за этим столом… Внуки, ну правнуки», — сказала звезда ТВ, направив мечтательный взгляд в будущее.

Утяшева спросила у своей гостьи, которая уже является мамой троих детей, родила бы она еще наследников. Барановская ответила положительно, добавив, что это ее стопроцентное желание.

Озвученное представление о старости Юлия назвала своей глобальной мечтой. А вот остальные события в жизни, которые должны произойти до этого, ведущая не хочет загадывать.

Она также поделилась, как забавно ее старший сын Артем мечтает о том, что мама встретит свою новую любовь и будет счастлива, в то время как дочь Яна относится к любви скептически и не верит, что родительницу могут захлестнуть чувства.

Кстати, в том же интервью Барановская со смехом рассказала о возможной причине, почему она уже много лет живет без мужчины.

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