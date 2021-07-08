Истинная леди: Шубская в мерцающем платье в пол с разрезом отметилась с Овечкиным на празднике

Александр Овечкин является одним из самых титулованных хоккеистов в России. Однако найти счастье в личной жизни ему было непросто. Сердце спортсмена покорила младшая дочка Веры Глаголевой Анастасия Шубская. Они поженились в 2016 году, расписавшись в ЗАГСе. А вот спустя год пара устроила пышную свадьбу, на которой собрались «сливки» светского общества. Теперь у супругов уже подрастают сыновья: двухлетний Сергей и годовалый Илья.

Не так давно пара отдохнула на море. Они длились кадрами из отпуска, хвастаясь семейной идиллией. Теперь Овечкин снова привез жену и детей в Россию. 8 июля пара отмечает годовщину со дня свадьбы. Торжество состоялось в День семьи, любви и верности. Друзья стали поздравлять влюбленных с радостным событием, а также поделились кадрами с одного из семейных праздников. На кадрах Шубская предстала в ультрамариновом платье в пол с открытой спиной и разрезом на юбке. Лук дополнили босоножки.

Силуэтный наряд подчеркнул стройную фигуру молодой мамы. Овечкин в свою очередь был в сером костюме-тройке. А на других кадрах с еще одного праздника Шубская позировала в черном платье с перьями из шифона. Этот наряд облегал фигуру девушки. Во время вечеринки Овечкин держал на руках старшего сына. К слову, теперь он мечтает о дочке.

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