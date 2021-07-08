На «Мерседесе» за жвачками: Барановская со смехом вспомнила одну из первых работ

Телеведущая Юлия Барановская вспомнила одну из своих первых работ. Еще до того, как она уехала в Лондон с Андреем Аршавиным, девушка трудилась на родине мерчендайзером. Причем вначале работала с кофе, потом с жевательными резинками. Этот период своей карьеры звезда ТВ вспоминает со смехом.

«Тогда еще ларьки были. И вот мне надо было приехать к ларьку и проверить, как выставлены жвачки, чтобы тот бренд жвачек, которые я представляла, был выставлен на самом лучшем месте, — вспомнила Юлия в YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». — Смешно было, потому что приезжала я на «мерседесе» жвачки расставлять».

Упомянутая машина, кстати, принадлежала Аршавину, но Барановская ездила на ней по своей работе. Женщина вспомнила, что в индустрию жвачек она попала, когда ее уволили из иностранной компании, где она выполняла те же функции, только с банками кофе.

«Меня устроили официально. И вдруг они очень резко свернули компанию. Мне выплатили три зарплаты, потому что типа, когда увольняют, платят три зарплаты, — со смехом вспоминает Юлия. Я пришла домой, мало того, что с мешком денег, клянусь, так еще у меня этого кофе было просто…»

Ведущая отметила, что после голодного детства она не могла отказаться от такого подарка, поэтому и бесплатного кофе набрала домой выше крыши.

Барановская привела еще один забавный пример этого явления. Когда Аршавин впервые привез ее в отель «все включено», она забила чемодан орешками, которые давали в гостинице бесплатно. Все, что можно было получить просто так, девушка запасливо тащила домой.

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