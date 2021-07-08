«Срамота! Трусики аж трещат»: Бузова в стрингах-топлес взорвала Сеть мощными «булками»

Ольга Бузова в очередной раз произвела фурор в Сети. Своими эротичными кадрами поющая телеведущая не перестает восхищать поклонников. Однако есть и те, кто негодует, утверждая, что экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна уж слишком худенькая. Кому-то не дает покоя маленькая крепкая грудь поющей телеведущей, кто-то и вовсе осуждает светскую львицу за излишнюю откровенность. «Негоже все показывать, в девушке должна быть загадка! А тут нет места для фантазии», — сетуют поклонники.

«О, боги! Это уже слишком», «Кукла Барби в натуральную величину — и рост, и загар и эти шикарные белокурые кудри до талии», «Оу! Какая роскошная», «Срамота! Трусики аж трещат», «Ножка балетная», «Мисс Эротичная Поза», «Трусики впились в орешек?», «Свои прелести хоть прикрой», «Лишь бы оголяться», «Сочная бэйба», — написали фолловеры.

Сама Ольга Бузова на критику внимание не обращает. Она то позирует в розовом бикини под фламинго, обнажая идеальную фигуру и мощные бедра, то плескается в воде в купальнике из латекса. При этом поющая телеведущая покрасовалась в крошечных трусиках-топлес, «случайно» засветив соблазнительные изгибы тела. «Ракушку-то прикрой свою! Все же на виду», «Ох уж эти диванные курочки, завидуйте! Олюся шикарная», «Вах, вах! Фигурка — топчик», — не унимались поклонники.

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