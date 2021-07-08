«Такие пикантные родинки»: дочка Брежневой продемонстрировала округлые бедра в нежном бикини

Вера Брежнева является одной из самых популярных певиц в стране. При этом ее не раз признавали секс-символом. Девушка этим летом проводит время в Италии. Она путешествует, наряжается и делится снимками с мужем Константином Меладзе. Если весной ей нравилось взбираться в горы, то теперь артистка загорает и купается на море. С ней находится младшая дочка Саара от прошлых отношений. Не исключено, что к ней приехала и старшая дочка Соня.

7 июля студентка поделилась кадром с отдыха. Она давно живет в США, где учится и работает. Однако теперь у нее каникулы, поэтому блондинка может путешествовать. Многие не раз подмечали, что 20-летняя девушка выросла копией мамы. На этот раз они снова в этом убедились. Соня позировала на фоне моря в нежном купальнике ц веточным принтом. Она показала пышную грудь и округлые бедра. При этом дочка звезды засветила и рельефный пресс.

Поклонники были покорены ее красотой. Многие сочти, что она затмила маму формами. «Яркая как мама и такая же замечательная», «Ох уж эти родинки», «Такие пикантные родинки», «Ох, затмила маму», «Такие формы, даже Кардашьян позавидует», «Блондиночка», «Красотка в расцвете», «Словно в нижнем белье, но вы от этого лишь нежнее», «От осинки не родятся апельсинки», «Фигурка топчик», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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