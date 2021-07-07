«А она настоящая?»: Глюкоза в купальнике с открытыми бедрами сверкнула упругим бюстом

Певица опубликовала фото, на котором предстала в откровенном наряд. Она не побоялась засветить прелести.

Наталья Чистякова-Ионова многим знакома как Глюкоза. Певица с юных лет снимается в кино, а также строит карьеру певицы. Если раньше она «гуляла с доберманом», но теперь растит дочек: Лидию и Веру. При этом девушка не растеряла своей красоты. Она обладает модельной внешностью и восхищает даже Ксению Собчак. Артистка не боится выглядеть слишком женственно, поэтому регулярно выходит в свет в пикантных нарядах.

А летом Глюкоза отдыхает с семьей. Пока на улице жарко она не перестает делится фото, на которых предстает в пляжных нарядах. На этот раз певица снова подразнила публику снимком, на котором предстала в полуобнаженном виде. Девушка запечатлелась в зеленом купальнике с открытыми бедрами. Наряд с леопардовым принтом едва прикрывал бюст артистки. При этом звезда также показала свои массивные бедра с тату.

«Амазонка! Идеальное состояние! Давно мечтала ощущать на себе только купальник», — призналась она.

Поклонников сразил такой эротический кадр. Многие стали обсуждать фигуру певицы. Другие осыпали Глюкозу комплиментами. «Вы шикарная женщина и мама!», «Наташа, ты обалденная, нереальная красотка», «Наталья, ты совершенна! Будь, и оставайся такой», «Я думала это тряпочка», «Все так натянуто», «А она настоящая?», «Срам же! Стоило прикрыться», «Едва прикрыла ракушечку», «Ну русалка», — прокомментировали пост подписчики.

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