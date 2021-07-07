«Лиф маловат»: Муцениеце в стильном купальнике блеснула идеальной ложбинкой перед подругами

Агата Муцениеце многим знакома по сериалу «Закрытая школа». Именно на съемках этого проекта она познакомилась с Павлом Прилучных. Влюбленные поженились и почти 10 лет были вместе. Однако в прошлом году актриса ушла от звезды «Мажора». Теперь девушка живет в квартире с дочкой и сыном. Она продолжает успешно строить карьеру. При этом артистка успевает заниматься спортом и веселиться.

По мнению поклонников, после развода Агата похорошела. Она сменила имидж стала одеваться в более женственные наряды. В последнее время актриса много работает . Но 7 июля свой выходной девушка решила провести на даче друзей. Она запечатлела себя в модном купальнике цвета хаки с резиновыми вставками в спортивном стиле. Муцениеце обнажила идеальную ложбинку, показав пышный бюст.

Позже ее подруга тискала собаку по кличке Кефир. При этом она не удержалась и засняла экс-жену Прилучного в купальнике на шезлонге. Актриса блеснула массивными бедрами и плоским животом перед ней.

Поклонники часто восхищаются красотой Агаты. На этот раз они были сражены ее формами и одарили звезду комплиментами. «Лиф Маловат», «Кто мнет эту сдобу?», «Какая красота. Лиф маловат», «Вам нужно ходить в купальнике всегда», «Очень сочная», «Булочки в деле», «Как вы хороши», «Взгляд только туда и падает», «Грудь просто верх пикантности», «Родинка так и манит», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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