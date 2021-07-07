Акцент на щиколотки: Кудрявцева в камуфляжных джинсах скинни и вьетнамках отметилась с дочкой в Сочи

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она брала интервью у именитых актеров и певцов. Свою личную жизни блондинка оберегает от посторонних глаз. Уже длительное время она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Они растят дочку Марию. А в последнее время телеведущая при любой возможности старается сменить обстановку. Этим летом свой отпуск она проводит в Сочи.

Вот уже несколько дней Лера не только наслаждается теплой погодой, но и водит дочку на занятия по балету. Она специально определилась ее в балетный лагерь. Макаров также отдыхает с женой. Они успевают гулять и посещать дискотеки. А 7 июля на курорте Роза Хутор пришли представления от артистов балета. Все подопечные лагеря предстали в боди и пачках. Покрасовалась в наряде и Мария. Для детей были привезены пони, которым прицепили крылья.

Кудрявцева любовалась двухлетней наследницей. Она также сделала с ней фото. На отдыхе телеведущая носит комфортные наряды. На этот раз 50-летняя блондинка подчеркнула стройные ноги камуфляжными джинсами скинни. Футболка оверсайз и вьетнамки дополнили ее повседневный образ. Она подчеркнула тонкие щиколотки. К ней с нежностью прильнула дочка. К слову, сама телеведущая призналась, что девочка пошла в отца, унаследовав его цвет глаз.

Поклонники пришли в восторг от кадров. Многие осыпали Леру комплиментами. «Девочка вылитая мама», «Такая красивая доченька!», «Вам же 50 лет! А выглядите как Барби», «Наверно папа души не чает в доче?», «Какая милая балерина», «Очень красивая вы», «Наряд отличный, никакой вычурности», — прокомментировали кадры подписчики.

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