Ушла в отрыв с сестрой: Подольская в юбке по фигуре и летнем жакете устроила танцы прямо на улице

Жена Владимира Преснякова повеселилась на празднике своей подруги. При этом домой она вернулась поздно ночью.

Наталья Подольская в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавой внешностью. В прошлом году она родила еще одного сына. Теперь певица растит не только шестилетнего Артемия, но и малыша Ивана. Заботиться о наследниках ей помогает муж Владимир Пресняков. Уже спустя несколько недель после родов он стал отпускать ее на светские рауты. А недавно пара отдохнула в Турции.

В последнее время Наталья и Владимир редко появляются на публике по одиночке. Они не перестают показывать семейную идиллию. Но накануне певица отправилась на праздник к подруге Яне Дайнеко со своей сестрой-двойняшкой Юлианой. Для такого случая девушка облачилась в костюм с блестящим эффектом. Укороченный жакет и мини-юбка подчеркнули ее стройную фигуру. Босоножки дополнили ее лук.

Сначала девушки разместились на веранде ресторана в центре Москвы. Они наслаждались напитками и едой. Но потом имениннице захотелось веселиться. Подольская попросила поклонников подсказать, где можно потанцевать. Так как QR- код был не у всех, они не могли пойти в клуб.

Но позже певица и ее сестра обнаружили, что на улице играет музыка. Прям там они стали подпевать и веселится. Наталья вела себя раскрепощено, наслаждаясь вечером. Домой артистка вернулась уже ночью. Поклонники восхитились не только ее образом, но и тем, как звезды умеет отрываться.

«Даже когда не планируешь отмечать свой день рождения, эти оба-двое планируют и отмечают его за тебя», — призналась именинница.

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