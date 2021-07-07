Меган Фокс прокомментировала фото с бывшим мужем, целующим новую возлюбленную

7 июля звезда «Беверли-Хиллз, 90210» и других американских сериалов, 47-летний актер Брайан Остин Грин выложил в Instagram фото, на котором он целуется со своей новой возлюбленной — 36-летней участницей западной версии «Танцев со звездами» Шарной Берджесс. Пара устроила себе свидание в парке Disney World и решила запечатлеть свой романтический момент.

«Прошло очень много времени с тех пор, как я был с кем-то, с кем действительно могу разделить свою жизнь», — подписал снимок мужчина. «Нет никого другого, с кем я могла бы даже в мыслях разделить ее. Я люблю тебя», — ответила женщина в комментариях.

Поклонники пары тут же стали писать, как эти двое подходят друг другу, и что им скорее надо пожениться. Хотя Брайан всего год назад развелся с голливудской звездой Меган Фокс, с которой они прожили в браке десять лет и завели троих детей.

Кстати, сама Меган тоже появилась в комментариях к посту, но не затем, чтобы излить желчи на личную жизнь бывшего супруга. Если кто-то из злопыхателей и ждал, что актриса оставит какое-нибудь едкое сообщение (некоторые специально отмечали ее под фото, чтобы привлечь внимание), то красотка-Фокс всех обставила. Она написала неожиданную фразу: «Благодарна Шарне», чем дала понять, что очень рада за новое счастье своего бывшего.

Напомним, что сразу после развода сексапильная актриса закрутила роман с музыкантом Machine Gun Kelly. А через какое-то время и Грин показал поклонникам, что не скучает в одиночестве.

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