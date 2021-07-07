«Поволнуйся и успокойся»: жена Исаева из «Уральских пельменей» отметилась в топе и шортиках на яхте

Ранее шоумен рассказывал, что он влюбился в Ирину с первого взгляда и красиво за ней ухаживал.

Жена шоумена из «Уральских пельменей» Сергея Исаева Ирина в Instagram поделилась серией фотографий со своего отдыха в Турции. На кадрах она запечатлена в топике и шортиках на яхте.

«Бери пример с моря. Поволнуйся и успокойся». Ирина Исаева

«Какая вы, Ирина, все-таки красотка», «Великолепно выглядите. Так держать!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Исаев познакомился со своей второй женой в одном из уральских пабов. Причем она на тот момент даже не знала, что это успешный юморист и лидер команды «Уральские пельмени».

Как рассказывал в беседах с журналистами сам Исаев, он влюбился в Ирину с первого взгляда и красиво за ней ухаживал. Покорил же он ее своим остроумием. Отметим, что в семье у Исаева подрастают два сына – Савелий и Елисей. Шоумен достаточно часто публикует в соцсетях видеозаписи со своими наследниками.

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