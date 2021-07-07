«В инсте лицо – это не главное»: Анна Плетнева приспустила трусики, показав татуировку на пояснице

Певица Анна Плетнева в Instagram разместила красивые кадры со своего отдыха. На снимках она находится около водоема. Звезда повернулась спиной к фотографу, приспустив трусики у купальника. Можно вблизи разглядеть ее татуировку, которая расположена чуть выше пятой точки — в районе поясницы.

«И как сказал мой пиарщик: «В инсте лицо – это не главное. Согласны?» Анна Плетнева

«Невероятная и самая красивая», «Вы просто шикарная богиня», «Анюта, ты прекрасна вся», «Какая у вас шикарная спина», «Анечка. Желаем вам хорошего отдыха. У вас просто великолепная фигурка, о которой остается только мечтать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Плетнева — многодетная мать. У нее есть дочь Варвара от первого брака. Наследница появилась на свет в 2003 году. Сейчас бывшая солистка группы «Лицей» счастлива в браке с бизнесменом Кириллом Сыровым. От него она родила дочь Марию и сына Кирилла.

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