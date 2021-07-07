Словно куколка из сказки: как выглядела дочка Юлии Началовой и Евгения Алдонина во младенчестве

На фанатской страничке в Instagram Веры Алдониной, дочери певицы Юлии Началовой, появился красивый снимок крохотной девочки. На фотографии она запечатлена в симпатичном комбинезоне. На голове у нее можно увидеть ободочек с цветочком. Вере, судя по всему, на данном кадре всего несколько месяцев.

«Какая куколка из сказки», «Счастливой судьбы тебе, девочка», «Верочка, будь всегда счастлива. Живи за себя и свою мамочку!» «Просто какая-то конфетка, которую хочется съесть», — отметили в комментариях подписчики.

Напомним, что чуть больше двух лет назад Вера Алдонина потеряла свою любимую маму. Девочка очень тяжело переживала трагедию в своей семье.

Сейчас Вера Алдонина живет в доме у своих бабушки и дедушки, родителей Юлии Началовой. Ей удобнее от них добираться до школы. При этом она частый гость в доме своего отца — футболиста Евгения Алдонина, у которого новая семья и двое детей. Вера сдружилась со своей мачехой Ольгой. Она обожает проводить время со своими братом и сестренкой.

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