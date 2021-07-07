«Гуляем с мамой»: внучка Аллы Пугачевой в сарафане с принтом забралась в песочницу

Жена племянника певицы Аллы Пугачевой, Гузель, в Instagram разместила несколько красивых снимков своей наследницы. На одном из кадров маленькая Алла Пугачева сидит в песочнице в одной туфельке. На девочке модный сарафанчик с принтом. На других кадрах можно увидеть милую улыбку внучки Аллы Пугачевой, которую, правда, Примадонна никогда не видела.

«Гуляем с мамой», — подписала фотографии Гузель Пугачева.

Напомним, что маленькая Алла Пугачева, как уверяют некоторые фанаты Примадонны, как две капли воды похожа на звездную исполнительницу. Сам племянник звезды, Влад Пугачев, надеется, что звезда когда-нибудь познакомится с девочкой.

Заметим, что Алла Пугачева в свое время в прямом смысле этого слова вытащила Влада с того света. Не секрет, что мужчина увлекался наркотиками. Примадонна оплатила ему дорогостоящее лечение за рубежом. Позже подарила квартиру, где он сейчас и живет с дочкой и любимой женой. Племянник назвал дочь в честь звездной родственницы, которой многим обязан.

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