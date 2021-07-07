По зову сердца: Киркоров признался в симпатии к Моргенштерну и оценил возможность их дуэта

В новом интервью с Филиппом Киркоровым выяснилось, что его дочь Алла-Виктория среди прочих молодых исполнителей любит и Моргенштерна. Короля российской эстрады спросили, нравится ли ему самому творчество эпатажного рэпера. 54-летний певец ответил положительно и даже не стал критиковать фрешмена за ненормативную лексику в песнях. А вот на вопрос, хотел бы он записать дуэт с Алишером, Филипп Бедросович ответил уклончиво.

«Я никогда не стремился ни с кем записывать дуэты. Это же дело желания, зова сердца. Вот с Николаем Басковым у нас есть дуэт «Ибица» — это все произошло по взаимному желанию. Был у нас дуэт с Давой — он предложил классный материал, мы записали песню. С Тимати мы посчитали, что мировая у нас должна быть музыкальная. Все само собой происходит, никогда не планирую с кем-то записать дуэт», — цитирует Киркорова Teleprogramma.pro.

Знаменитого певца также спросили, наступает ли молодежь на пятки артистам его поколения. Филипп Бедросович отметил, что уже состоявшиеся исполнители, в том числе и он, имеют «свое место под солнцем», откуда их уже не столкнуть. «Король эстрады» подчеркнул, что за 35 лет творческой карьеры он сделал очень много и сейчас, наоборот, хочет, чтобы молодые исполнители «подпитывались этой базой».

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