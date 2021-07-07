«Второстепенная роль»: принц Гарри разочаровался в королевской семье еще до встречи с Меган

Многие поклонники британской королевской семьи считают, что принца Гарри и его отношение к родственникам изменила Меган Маркл. Однако королевский эксперт Камилла Томини утверждает, что борьба герцога началась задолго до того, как он влюбился в американскую актрису.

«Еще до появления Меган было много разговоров о том, что Гарри не нравились некоторые моменты. Он все больше разочаровывался в своей второстепенной роли, особенно после того, как дети Уильяма и Кейт подтолкнули его вниз по иерархии престолонаследников», — цитирует The Mirror эксперта.

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Напомним, принц Гарри женился на Меган Маркл в 2018 году, а в 2020-м они отказались от своих королевских обязанностей и уехали жить в США.

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