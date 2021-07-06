«Лицо счастливого шопоголика»: Гагарина покрасовалась в платье с рукавами-фонариками и трендовых ботинках

Полина Гагарина не скрывает, что любит делать покупки. Певица обладает стройной фигурой, но так было не всегда. Ей пришлось приложить усилия, чтобы похудеть после первой беременности. Позже она также сменила имидж, став блондинкой. Артистка выступает в сияющих образах, а вот в обычной жизни предпочитает выглядеть более лаконично. Недавно она вернулась из отпуска. Несколько недель звезда провела в Греции с детьми.

Теперь Полина снова вернулась к привычной насыщенной жизни. Она видится с друзьями, ходит в театры, а также выступает на сцене. По всей видимости, певица решила пополнить свой гардероб. Она отправилась в один из своих любимых бутиков за нарядами. На новом фото артистка предстала в актуальном мини-платье припыленного голубого цвета с рукавами-фонариками. Наряд с цветочным принтом подчеркнул ее фигуру. Белоснежные ботинки на тракторной подошве дополнили ее лук.

«Лицо счастливого шопоголика», — написала звезда.

Примечательно, что именно такие ботинки стали хитом сезона. Их носят Ксения Бородина и Кети Топурия. Поклонники одарили комплиментами Полину. Многие признались, что она выглядит очень по-летнему. «Платье к лицу! Очень!», «Платье шик!», «Образ бомба. Шикарно выглядите, Полин», «Очень нравится образ, красиво», «Сногсшибательно», «Боты просто космос», — прокомментировали пост подписчики.

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