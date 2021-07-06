Вытянула силуэт: 38-летняя Лобода в ультрамодных брюках клеш и корсете отметилась в Париже

Певица показала свой монохромный наряд, в котором она встретилась с креативным директором одного из любимых брендов.

Светлана Лобода является одной из самых популярных и высокооплачиваемых певиц. Она регулярно летает на частных самолетах, дочек отправляет отдыхать на дорогостоящие курорты, а сама часто тратит деньги на люксовые наряды. В свои 38 лет артистка может похвастаться стройной фигурой и отличным чувством стиля. Она предпочитает выглядеть женственно и подчеркивать свои достоинства. На днях артистка прилетела во Францию, где стартовала Неделя моды.

Сначала Лобода встретилась с дизайнером Бичоллой. Они вместе отметили его день рождения. Певица предстала в элегантном платье мидакси с разрезом. Певица также успела пополнить гардероб обновками. А на следующий день артистка увиделась с креативным директором одного из любимых брендов. На этой встрече Светлана появилась в не менее лаконичном и привлекательном образе. Она предстала в корсете-бюстье и брюках клеш, которые стали самыми модными в этом сезоне. Приталенный жакет и босоножки дополнили лук.

«Мне было приятно встретиться с креативным директором моего любимого брэда „Скиапарелли“, великим талантом, замечательной личностью! Даниэль, ты поистине гений!» — написала звезда.

К слову, брюки клеш не только визуально вытягивают силуэт, но и стройнят. Талия певицы выглядела еще уже. Поклонники одарили ее комплиментами. «Очень красивая», «Вашей фигуре позавидуют любые модели», «Как же вы хороши», «Так часто носите черное лето, но вам идет», «Талия завидная», «Обожаю ваш стиль», — прокомментировали пост подписчики.

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