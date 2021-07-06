«Ножки газели»: Нетребко в шифоновой тунике с перьями грациозно обнажила загорелые прелести

Оперная дива устроила фотосессию на побережье в Порто-Черво. Она предстала в эффектном пляжном образе.

Анна Нетребко регулярно путешествует. Она не скрывает, что ее гастроли расписаны на год вперед. Артистка уже побывала в самых разных уголках планеты и выступала на лучших сценах мира. Примечательно, что певица любит наряжаться. Не раз артистка рассказывала о любви к украшениям, ярким нарядам, шляпкам и туфелькам. Обычно она посещает музеи и театры, но недавно с семьей звезда отдохнула в Италии.

На курорте Анна тоже наряжалась. Она предпочитала ужинать вместе с муже Юсифом Эйвазовым. Но перед отъездом певица не только успела устроить фотосессию в нарядах Dolce&Gabbana, но и примерила смелый пляжный образ. В соцсети оперная дива опубликовала кадры, на которых позировала на каменистом пляже в Порто-Черво. Она была облачена в купальник и тунику из шифона.

Желтые перья украшали полупрозрачный струящийся наряд. Волосы Нетребко покрывали стразы в виде открытой шапочки. Наряд позволил певица показать ее загорелые ноги. Она грациозно позировала у моря.

«А мы, как перелетные птицы уже переместились обратно на «сапог» и, набравшись сил — готовы работать дальше!» — поделилась звезда.

Поклонники были сражены фигурой Анны и ее эффектным нарядом. Они редко видят артистку в пляжных луках. «Ну очень эстетично», «Анечка, ваши стройные ножки красивой газели очаровательны!», «Птица райская! Диво дивное!», «Ну все вам к лицу», «Анна, вы ли это? Или это Аида! Образ идеальный», «Шикарная! Как всегда», «Красотка, как тут промолчать», — прокомментировали пост подписчики.

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