«Сразила наповал»: Глюкоза в «голом» купальнике с изюминкой игриво показала округлые бедра на пляже

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, уже давно живет в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Она подарила ему дочек Лидию и Веру. При этом девушка держит себя в форме: певица обладает модельной внешностью. Теперь она не только выступает на сцене, но и снимается в кино. Но свободное время блондинка посвящает семье.

6 июля Наталья поделилась кадрами с курорта. Она загорала, пока ее дети резвились у берега. Девушка устроила фотосессию. Она запечатлела себя в нюдовом купальнике с изюминкой. Наряд не только имел открытую спину, но и бахрому в области декольте. Певица приняла соблазнительную позу, подразнив фанатов округлыми бедрами. Потом Глюкоза блеснула и своим роскошным бюстом, показав его крупным планом.

Поклонники осыпали поп-диву комплиментами. Многие отметили, что давно не видели таких безупречных изгибов тела. «Ну хороша», «Сразила наповал», «Просто Барби», «Классная, все такое красивое», «Ни одного изъяна, как так жить», «Фигурка топчик», «Загляденье, а не девушка», «Красота во плоти», «А где муж?», «Пока загораете, сводите с ума весь пляж», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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