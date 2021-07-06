«Где ты прятала такие формы?»: Бузова в атласной сорочке «случайно» сверкнула напрягшейся грудью

Ольга Бузова привыкла регулярно появляется на публике в роскошных нарядах. Она не скрывает, что старается следить за своей фигурой. При этом телеведущая любит хорошо поесть, поэтому порой возвращается из отпуска с лишним весом. Недавно девушка призналась, что поправилась после поездки в Италию. При этом она не перестала носить шорты и короткие платья. Блондинка с удовольствием оголяет свои формы.

Уже несколько недель Бузова находится в Африке, где снимается для нового проекта. Она делится лишь кадрами с тренировки, показывает, чем питается, и демонстрирует красоты местной природы. Также во время обеда девушка загорает в купальнике, так как это единственные свободные минуты. 6 июля Ольга решила с самого утра взбудоражить фанатов. Она опубликовала пикантные кадры, на которых предстала в атласной сорочке и шортиках с кружевом.

Артистка танцевала перед зеркалом. При этом она была без нижнего белья, засветив не только изящные бедра, но и напрягшуюся грудь под тканью. Бузова норовила поднять сорочку, показав себя во всей красе.

Поклонники были сражены видом девушки — одни ее осудили, а другие одарили теплыми словами. «Бузова! Как ты надоела!», «Ну что срам?», «А где ты грудь прятала?», «Это роскошно», «Могла бы уже и головой станцевать», «Лисьи носики вздыбились», «Где ты прятала такие формы?», «Дава упал бы в обморок», «Все равно не секси», «Как ни извивайся, привлекательной не назовешь», «Замерзала?» — прокомментировали кадры подписчики.

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