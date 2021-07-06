«Лучшее время в моей жизни»: на фоне слухов о романе с бывшим Лопес заявила, что счастлива

Папарацци уже несколько раз подлавливали певицу на свиданиях с актером Бен Аффлеком.

Как чувствует себя Дженнифер Лопес после разрыва помолвки с бейсболистом Алексом Родригесом и на фоне слухов о том, что она снова сошлась со своим бывшим женихом Беном Аффлеком? Актриса и певица очень счастлива, о чем сама заявила, появившись в The Zane Lowe Show на Apple Music.

Звезда поделилась, что сейчас находится в таком периоде своей жизни, когда она сама себе нравится, и пожелала поклонникам тоже поскорее прийти в такое состояние.

«Я люблю всю любовь, которая приходит мне прямо сейчас, и все добрые пожелания. И я просто хочу, чтобы все знали, что сейчас лучшее время. Это лучшее время в моей жизни», — сказала Лопес.

Фанаты певицы тут же стали гадать, связано ли это заявление с частыми встречами с Беном Аффлеком. Напомним, после того как Дженнифер порвала со спортсменом весной этого года, ее стали регулярно замечать на свиданиях с актером, за которого она чуть было не вышла замуж в 2003 году. Голливудская пресса уже приготовилась к тому, чтобы воскресить одну из своих самых ярких звездных пар — беннифер. Но пока что ни мужчина, ни женщина не подтвердили, что они снова встречаются.

Добавим, что в июле госпоже Лопес исполнится 52 года.

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