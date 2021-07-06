«Какая мамасита!»: Муцениеце в джинсах и рубашке на узле засветила пикантную родинку в ложбинке

Агата Муцениеце прошлым летом переживала развод с Павлом Прилучным. Хоть девушка и сама ушла от звезды «Мажора», она долго переживала. Но актер вскоре стал встречаться с Мирославой Каропович, а вот его экс-жена сосредоточила внимание на карьере. Она стала больше заниматься спортом и сменила имидж. Вскоре поклонники заметили, что актриса преобразилась. Неудивительно, что ей посыпались предложения о работе.

В последнее время Агата также стала одеваться более женственно. Она призналась, что похудела, но еще не достигла веса, который считает для себя идеальным. При этом актриса подчеркивает достоинства фигуру мини-платьями и струящимися нарядами. А 6 июля с самого утра она сделала лифтолук, запечатлев себя в широких джинсах и черной рубашке, завязанной на узел. Муцениеце показала не только рельефный пресс с татуировкой на боку, но и блеснула бюстом в бюстгальтере.

Бывшая жена Прилучного показала пикантную родину на груди. Благодаря жаркой погоде поклонники смогли разглядеть все прелести ее фигуры. Многие одарили актрису комплиментами.

«Глаза смотрят только на красивую и шикарную Агату! Затмила все», «Агата — шикарно выглядите», «Родинка прям в ложбинке», «Какая мамасита!», «Уфф, Агата, какая красота», «Это ты или ангел?», «Просто роскошная со всем сторон», «Сразишь всех взглядом», «Идеальный животик», — прокомментировали кадр подписчики.

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