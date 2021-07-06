«Как же я посмел руками грязными посягнуть на попу Бузовой»: сын Газманова сочинил стих о певице

Как отметил Родион, строки родились у него в голове еще несколько лет назад.

Музыкант Родион Газманов в Instagram опубликовал стихотворение, которое посвятил певице, телеведущей и начинающей актрисе Ольге Бузовой. На строки его вдохновила недавняя фотография звезды, размещенная в соцсетях, где она показывает публике свою пятую точку. При этом сын Олега Газманова заметил, что строки у него на самом деле родились еще несколько лет назад.

В своем «произведении искусства» Родион Газманов называет себя для начала подлецом и лузером, потому что «посмел руками грязными посягнуть на попу Ольги Бузовой». Далее он подкалывает подписчиков исполнительницы, которые будут его осуждать за стихи в адрес их любимицы. Газманов пишет, что ни заседания Думы, ни судьба актера Тома Круза не снискали столько внимания, сколько «попа Ольги Бузовой».

«Оказалось, Гиннесс отдыхает. Не понять ирландцам из Европы, почему людей так разрывает от обычной человечьей попы? Мне приснилось страшное видение, что студенты будущего в вузах. Изучают наше поколение по архивным фото попы Бузовой». Родион Газманов

Напомним, что Ольга Бузова — одна из самых популярных звезд российского шоу-бизнеса с огромной армией подписчиков в соцсетях. На ее имени пиарятся в последнее время все кому не лень.

Смотрите также: