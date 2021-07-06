Реальные челюсти: Крис Хемсворт нырнул к акулам после серии нападений хищников на людей

В передаче National Geographic актер рассказывает о том, как наши виды могут мирно сосуществовать.

5 июля на канале National Geographic стартовала ежегодная «Неделя акул» (Shark Week). Одним из звездных гостей данной серии передач стал 37-летний австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в киновселенной Marvel. Поклонники звезды знают, что у себя на родине он еще и опытный серфер, катающийся по волнам в местах, где водятся эти пугающие морские хищники. И вот, как известный защитник окружающей среды, Крис присоединился к австралийским биологам, чтобы узнать самому и рассказать зрителям, какие меры сегодня существуют, чтобы предотвратить нападения акул на человека.

«Там, где я живу, мы только что пережили худшую за последнее столетие серию фатальных встреч с акулами. Я хочу узнать, сможем ли мы сосуществовать, не причиняя вреда друг другу», — говорит актер.

На съемках передачи Хемсворт плавал с различными видами акул, чтобы понять их поведение и оценить силу. В трейлере, который ранее опубликовал National Geographic, мужчина близко знакомится серыми песчаными акулами, которых еще называют акулами-няньками. Они вырастают более трех метров в длину и живут до 40 лет. Зубастые челюсти подплывают так близко к актеру, что особо впечатлительным зрителям может стать не по себе. Но выросший рядом с этими хищниками Крис не выказывает страха.

«Для меня большая честь видеть этих массивных существ вблизи», — говорит он.

Добавим, что в серии передач будет рассказано о последних научных разработках в сфере защиты акул и людей друг от друга.

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