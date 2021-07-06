Сколько в этом фото нежности: Игорь Петренко запечатлел вместе жену и трех красавиц-дочек

Актер уже почти пять лет счастлив в браке с Кристиной Бродской.

Актер Игорь Петренко в сторис Instagram разместил невероятно нежный кадр, который буквально пропитан любовью. На фотографии можно увидеть его третью жену, актрису Кристину Бродскую, которая держит на руках их младшую дочку — двухлетнюю Еву. Рядом стоят еще две наследницы звезды — шестилетняя София-Каролина и четырехлетняя Маша. Все девочки невероятно красивы, как, впрочем, и нынешняя супруга Игоря Петренко.

Напомним, что Кристина Бродская и Игорь Петренко сыграли свадьбу в сентябре 2016 года. На тот момент у них уже была совместная дочка.

Заметим, что у Игоря Петренко также есть два сына — Матвей и Корней — от популярной актрисы Екатерины Климовой. С ней он состоял в браке на протяжении десяти лет — с 2004 по 2014 год.

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Первой женой актера была Ирина Леонова. С ней он познакомился во время учебы в театральном училище. Вместе они были всего четыре года. Причем от Леоновой актер ушел именно к Климовой.

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