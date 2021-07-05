«Ноги от ушей»: Подольская в силуэтной юбке с разрезом «зажгла» на сцене, сразив фигурой

Наталья Подольская многим знаком еще с «Фабрике звезд». Уже длительное время она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. В прошлом году у пары произошло пополнение. Теперь они воспитывают не только сына Артемия, но и малыша Ивана. Несмотря на это, певица в этом году вернулась к работе. Более того, она пришла в форму и стала часто участвовать в фотосессиях. А недавно супруги отдохнули в Турции.

Владимир и Наталья позволили себе всего шесть дней отпуска, но успела загореть. Сразу после прилета они вернулись к привычной жизни. Вечером 5 июля девушка нарядилась в соблазнительный монохромный наряд. Топ с длинными рукавами и силуэтная юбка макси с разрезом подчеркнула ее талию и стройные ноги. Подольская также надела босоножки на шпильке. В одной гамме с ней оделся Пресняков.

Сначала пара помиловалась на улице. Они обнимались и целовались. При этом певица выглядела очень счастливой. Она не скрывает, что поддержка мужа для нее важна. Они пришли на вечеринку, где выступили для публики. Сначала Наталья исполнила свой хит, а затем на сцену вышел Пресняков.

«Корпоративный черный», — отметила звезда.

Поклонники были рады видеть пару. Это выступление стало первым после отпуска. «Какая элегантная Наташа», «Счастье в глазах не спрячешь», «Ноги от ушей», «Классная пара», «В черном смотритесь круто», «Ох, какие ноги», «Вы стали еще стройнее», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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